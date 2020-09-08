Между Петербургом и Таллином увеличат число автобусных рейсов с ноября

На линию возвращается один из лучших европейских туристических автобусов.

В понедельник, 18 октября, стало известно об увеличении числа автобусных рейсов между Петербургом и Таллином со 2 ноября. Отмечается, что на линию вернется один из лучших европейских туристических автобусов, сообщили в пресс-службе Lux Express.

Так, благодаря возвращению автобуса, увеличат число отправлений между городами до 40 в неделю. Автобус будет отправляться по вторникам, четвергам и субботам из Таллина в 23:00. Рейсы в Эстонию запланированы по средам, пятницам и воскресеньям в 13:15. Автобус будет делать остановки на автовокзале Нарвы, в Силламяэ, Йыхви и Мустакиви. Билет обойдется от 2,7 тыс. до 3,3 тыс. рублей. Для ряда пассажиров подготовили скидки.

Обращаем внимание, что поездки с туристическими целями пока запрещены.

Последний раз автобус выходил на линию 16 марта прошлого года.

Ранее мы писали, что автобусных рейсов между Петербургом и Таллином стало в три раза больше в июне.

Фото: Piter.tv