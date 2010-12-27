Между Петербургом и Москвой поедут дополнительные поезда

Поездов станет больше и на других популярных у пассажиров маршрутах с 8 декабря. Некоторые станут быстрее.

В ближайшее воскресенье, 8 декабря, в полночь российские железные дороги начнут работать по новому графику движения поездов на остаток текущего года и весь следующий. Об этом сообщается на официальном сайте РЖД.

Общее количество поездов дальнего следования вырастет до 583 пар составов в сутки на 433 различных маршрутах, скорых и скоростных поездов станет 377, расширит географию двухэтажный поезд – на четыре маршрута. Треть поездов ускорят от получаса до часа, 44 из них – свыше часа. К примеру, путешествие из Новокузнецка в Петербург станет быстрее почти на полтора часа.

Появится больше дневных экспрессов, компания назначит 14 новых поездов на восьми направлениях. Всего в графике окажется 82 пары дневных поездов на 45 маршрутах. Самые популярные направления, такие как "Москва – Петербург", обзаведутся 46 новыми составами. Также в новом году будут осуществляться в прямом и транзитном сообщениях международные перевозки в 11 стран Европы и Азии и в 11 стран СНГ и Балтии.

На следующий год пассажиров перевезут 1244 состава вместо нынешних 1177, из них 189 – это "Ласточки", 16 – "Сапсаны" и 11 – "Аллегро" и "Тальго".

РЖД и Минкомсвязь намерены покрыть сотовой связью железнодорожную сеть от Петербурга до Москвы.

Фото: Piter.TV