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Проводница украла забытую в поезде "Москва — Петербург" барсетку
Сегодня, 10:45
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Проводница украла забытую в поезде "Москва — Петербург" барсетку

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Сумма ущерба составила более 94 тысячи рублей.

Полицейские раскрыли кражу документов и денег из барсетки в поезде "Москва — Санкт-Петербург". В преступлении подозревают проводницу, сообщила пресс-служба транспортной полиции.

По данным ведомства, в дежурную часть обратился 49‑летний петербуржец. Он рассказал, что при выходе из поезда оставил в купе барсетку, в ней находились документы, портмоне, кредитные карты и деньги в иностранной валюте.

Позже барсетку обнаружила 20‑летняя проводница и передала начальнику поезда. Тот оформил акт о находке и распорядился отправить саму сумку в камеру хранения на Московском вокзале, а паспорт и портмоне с деньгами — в полицию.

Однако проводница не стала передавать указанные вещи. В ходе расследования сотрудники полиции обнаружили паспорт и портмоне в её личных вещах в служебном купе. Ущерб, причинённый пассажиру, превысил 94 тысячи рублей.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье "Кража с причинением значительного ущерба гражданину". Проводнице грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

Ранее в поезде "Белгород – Санкт-Петербург" пассажирка украла у проводника телефон.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

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Категории: Новости СПб, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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