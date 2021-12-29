Поезд из Петербурга в Москву задерживается на два часа

Это связано с неисправностью устройств электроснабжения на одном из участков.

В воскресенье, 20 февраля, в связи с неисправностью устройств электроснабжения на участке между станциями Ховрино и Москва-Товарная в 07:55 произошла задержка движения поездов. В результате на два часа был задержан поезд из Петербурга в Москву, а также поезд из Крюкова в Москву. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Октябрьская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства и предпринимет все усилия для скорейшего устранения неисправности и нормализации графика движения поездов, - говорится в сообщении.

Отмечается, что получить информацию о движении поездов можно по телефону 8-800-775-0000. Размещается информация также на сайте РЖД.

Ранее мы сообщали, что после сообщений о "минировании" некоторые школы в Петербурге частично перевели учеников на дистанционку.

Фото: Piter.TV