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На Выборгском и Приозерском направлении задерживаются электрички
Сегодня, 10:55
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На Выборгском и Приозерском направлении задерживаются электрички

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Точные причины изменений в расписании сейчас выясняются.

Утром в среду, 3 апреля, пассажиры Выборгского направления столкнулись с задержкой электричек. Информацию о том, что поезда не ходят из Выборга в Петербург, сообщили подписчики. Также это было подтверждено онлайн-табло Финляндского вокзала.

По информации Telegram-канала "Мегаполис | ДТП и ЧП", электрички со станций Сосново и Кузнечное также идут с задержкой более часа. Предварительно задержки связаны с обледенением контактной сети.

Точные причины изменений в расписании сейчас выясняются. Возможно, одной из причин ЧП стал ночной ледяной дождь, пройденный на севере Ленинградской области и в Выборге. Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале показал обледеневшие от ледяного дождя ветки деревьев. Из-за их отяжеления они могли сломаться и повредить коммуникации железной дороги.

Ранее мы сообщили о том, что на Финляндском направлении также задерживаются и отменяются электрички.

Фото:  ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Сергей Ларионов)

Теги: задержка в движении поездов, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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