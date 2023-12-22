На Выборгском и Приозерском направлении задерживаются электрички

Точные причины изменений в расписании сейчас выясняются.

Утром в среду, 3 апреля, пассажиры Выборгского направления столкнулись с задержкой электричек. Информацию о том, что поезда не ходят из Выборга в Петербург, сообщили подписчики. Также это было подтверждено онлайн-табло Финляндского вокзала.



По информации Telegram-канала "Мегаполис | ДТП и ЧП", электрички со станций Сосново и Кузнечное также идут с задержкой более часа. Предварительно задержки связаны с обледенением контактной сети.



Точные причины изменений в расписании сейчас выясняются. Возможно, одной из причин ЧП стал ночной ледяной дождь, пройденный на севере Ленинградской области и в Выборге. Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале показал обледеневшие от ледяного дождя ветки деревьев. Из-за их отяжеления они могли сломаться и повредить коммуникации железной дороги.

Ранее мы сообщили о том, что на Финляндском направлении также задерживаются и отменяются электрички.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Сергей Ларионов)