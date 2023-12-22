На Финляндском направлении 3 апреля задерживаются и отменяются электрички

На проводах образовалась наледь.

На Финляндском направлении из-за образования наледи на проводах контактной сети поезда следуют с задержками и прибывают в пункт назначения с опозданием. Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.

Октябрьская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для сокращения времени задержек поездов и восстановления графика движения.

Ранее стало известно, что выборгские "Ласточки" перевезли более миллиона пассажиров с начала 2024 года.

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Фото: Piter.tv