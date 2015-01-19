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Отправление электричек с Финляндского вокзала в сторону Выборга задерживали
Вчера, 22:43
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Отправление электричек с Финляндского вокзала в сторону Выборга задерживали

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По предварительным данным, это произошло из-за того, что неизвестные сбросили ограждения на пути.

Сегодня, 25 сентября, наблюдалась задержка составов, отправляющихся с Финляндского вокзала в сторону Выборга. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

В пресс-службе "Организатора перевозок" пояснили, что на железнодорожном перегоне Ланская — Новая Деревня произошло временное отключение напряжения, из-за чего поезда следовали с промежутком около 45 минут. По предварительным данным, это случилось из-за того, что неизвестные сбросили ограждения на пути, пишет "Фонтанка".

С 23:08 движение составов осуществляется в штатном режиме. 

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Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: выборгское направление, задержка в движении поездов, финляндский вокзал
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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