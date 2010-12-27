Специалисты уже начали переговоры о разработке программы по обеспечению связи.

В понедельник, 2 декабря, стало известно о том, что РЖД и Минкомсвязь намерены покрыть сотовой связью железнодорожную сеть от Петербурга до Москвы. Об сообщает РИА Новости.

Направление Москва – Петербург считается одним из самых перспективных и коммерчески выгодных для покрытия сотовой сетью. Также среди интересных маршрутов для этой программы выделили: Москва – Адлер и Москва – Нижний Новгород. РЖД уже начал переговоры о разработке программы по обеспечению связи с Министерством цифрового развития.

Отмечается, что инструменты поддержки только разрабатываются.

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Фото:Piter.TV