В понедельник, 2 декабря, стало известно о том, что РЖД и Минкомсвязь намерены покрыть сотовой связью железнодорожную сеть от Петербурга до Москвы. Об сообщает РИА Новости.
Направление Москва – Петербург считается одним из самых перспективных и коммерчески выгодных для покрытия сотовой сетью. Также среди интересных маршрутов для этой программы выделили: Москва – Адлер и Москва – Нижний Новгород. РЖД уже начал переговоры о разработке программы по обеспечению связи с Министерством цифрового развития.
Отмечается, что инструменты поддержки только разрабатываются.
Ранее мы сообщали о том, что КРТИ опубликовал расписание технологических разводок мостов на декабрь.
Фото:Piter.TV
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