Между Петербургом и Москвой 23 февраля и 8 марта пустят дополнительные поезда

В праздничные дни, 23 февраля и 8 марта, между Петербургом и Москвой будут курсировать дополнительные поезда. Информация об этом содержится на сайте Октябрьской железной дороги.
Дополнительные составы запустят с 20 по 24 февраля, а также 5 и 8 марта. Отметим, что речь идет не о скоростных поездах "Сапсан".
С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте ОЖД.
Сейчас в Петербурге обсуждается строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая соединит Петербург и Москву. Добраться из столицы в Северную столицу можно будет за 2 часа.
Фото: Piter.TV
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