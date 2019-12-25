Между Петербургом и Москвой 23 февраля и 8 марта пустят дополнительные поезда

Всего будет запущено 7 дополнительных поездов.

В праздничные дни, 23 февраля и 8 марта, между Петербургом и Москвой будут курсировать дополнительные поезда. Информация об этом содержится на сайте Октябрьской железной дороги.

Дополнительные составы запустят с 20 по 24 февраля, а также 5 и 8 марта. Отметим, что речь идет не о скоростных поездах "Сапсан".

С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте ОЖД.

Сейчас в Петербурге обсуждается строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая соединит Петербург и Москву. Добраться из столицы в Северную столицу можно будет за 2 часа.

Фото: Piter.TV