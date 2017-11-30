Первый рейс состоится в апреле 2019 года.

В среду, 31 октября, стало известно, что между Петербургом и Лаппеенрантой появятся рейсовые автобусы. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Известно, что этот маршрут специально построен для путешественников, которые купили билеты у авиакомпании "Ryanair". Так, пассажиры "Петербург - Лаппеенранта" смогут успеть добраться на этом рейте до аэропорта, сдать багаж, пройти регистрацию и посидеть в кофейне.

Первый рейс состоится в апреле 2019 года.

Ранее мы сообщали о том, что "Победа" получила разрешение от властей Грузии на полеты

Фото:Pixabay