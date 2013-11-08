С 1 апреля между Петербургом и Красным Селом запустят дополнительные поезда

Кроме того, дополнительные составы начнут курсировать на нескольких направлениях Октябрьской железной дороги.

С 1 апреля между Петербургом и Красным Селом начнут курсировать дополнительные пригородные поезда. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Также дополнительные составы пустят по Московскому, Северному, Балтийскому, Витебскому и Финляндскому направлениям Октябрьской железной дороги. С подробным расписанием электричек можно ознакомиться на станциях и вокзалах. Также оно опубликовано на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Ранее был назван самый популярный вокзал Петербурга.

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