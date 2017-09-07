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Назван самый популярный вокзал Петербурга
Сегодня, 20:09
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kraratau27

Назван самый популярный вокзал Петербурга

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Самым популярным маршрутом дальнего следования по-прежнему остаётся Петербург-Москва. 

В 2021 году среди пассажиров самым популярным вокзалом стал Московский, на котором за три месяца побывало более 1 млн. человек. Об этом "Невским новостям" рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги. 

На втором месте расположился Балтийский вокзал, на котором за два месяца побывало порядка 630 тыс. человек. И на третьем месте находится Финляндский вокзал, который встретил около 607 тыс. человек. Меньше всего пассажиров отправлялось куда-либо с Витебского и Ладожского вокзалов. 

Отмечается, что самым популярным маршрутом дальнего следования по-прежнему остаётся Петербург-Москва. 

Ранее мы писали, что в дни весенних каникул между Петербургом и Москвой поедут дополнительные поезда. 

Фото: Piter.tv

 

Теги: вокзалы петербурга
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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