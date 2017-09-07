Назван самый популярный вокзал Петербурга

Самым популярным маршрутом дальнего следования по-прежнему остаётся Петербург-Москва.

В 2021 году среди пассажиров самым популярным вокзалом стал Московский, на котором за три месяца побывало более 1 млн. человек. Об этом "Невским новостям" рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

На втором месте расположился Балтийский вокзал, на котором за два месяца побывало порядка 630 тыс. человек. И на третьем месте находится Финляндский вокзал, который встретил около 607 тыс. человек. Меньше всего пассажиров отправлялось куда-либо с Витебского и Ладожского вокзалов.

Отмечается, что самым популярным маршрутом дальнего следования по-прежнему остаётся Петербург-Москва.

Ранее мы писали, что в дни весенних каникул между Петербургом и Москвой поедут дополнительные поезда.

Фото: Piter.tv