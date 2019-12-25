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За три месяца с петербургских вокзалов вывезли 4,7 тыс. кубометров снега
Сегодня, 11:25
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За три месяца с петербургских вокзалов вывезли 4,7 тыс. кубометров снега

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Уборку осуществляли более 50 человек и до 25 единиц техники ежесуточно.

С 1 декабря 2024 года по 28 февраля с петербургских вокзалов вывезли 4,7 тыс. кубометров снега. Уборку осуществляли более 50 человек и до 25 единиц техники ежесуточно, сообщили в ОЖД. 

Территории вокзальных комплексов очищали в периоды снегопадов. За три месяца в Северной столице несколько раз выпадало до 30 сантиметров осадков. 

Ранее мы рассказывали о том, что за плохую уборку снега мировые судьи Петербурга взыскали с ответственных 40 тыс. рублей. 

Фото: пресс-служба ОЖД

Теги: вокзалы петербурга, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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