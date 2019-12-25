За плохую уборку снега мировые судьи Петербурга взыскали с ответственных 40 тыс. рублей

Назначены штрафы по 20 тыс. рублей.

Мировые судьи Фрунзенского района Петербурга привлекли к административной ответственности двух человек по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ. Об этом рассказала 24 февраля руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

На Кольцевой автодороге Северной столицы около дома по Софийской улице 19 декабря прошлого года Владислав Садыков, занимая должность мастера колонны ООО "ПМК-Спецтранс", допустил формирование снежного вала на проезжей части шириной более 1 метра, высотой 40 сантиметров и длиной свыше 200 метров. Мужчина вину признал.

А Елена Нестерова, работая начальником автоколонны Купчинская ГБУ "ЦУРДБ", 17 декабря также допустила скопление снега недалеко от пешеходного перехода на Будапештской улице. Вину она признала.

Назначены штрафы по 20 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: с петербургских улиц отправили плавиться 1,5 млн "кубов" снега.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)