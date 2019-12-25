Петербургские вокзалы с начала года обслужили 5,2 млн пассажиров

Лидером по пассажиропотоку стал Московский вокзал (1,8 млн человек).

Вокзальные комплексы Петербурга обслужили 5,2 млн человек в январе и феврале. Об этом рассказали в ОЖД 20 марта.

Вокзалами воспользовались свыше 1,5 млн пассажиров дальнего следования, более 3,7 млн – пригородного сообщения. Лидером по пассажиропотоку стал Московский вокзал (1,8 млн человек). Следующие – Балтийский вокзал (1,3 млн пассажиров), Финляндский вокзал (1,2 млн человек), Витебский вокзал (719,2 тыс. пассажиров) и Ладожский вокзал (341,1 тыс. человек).

Ранее на Piter.TV: за два месяца по ОЖД перевезли почти 2 тыс. животных без владельцев.

Фото: Piter.TV