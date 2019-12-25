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Петербургские вокзалы с начала года обслужили 5,2 млн пассажиров
Сегодня, 10:45
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Петербургские вокзалы с начала года обслужили 5,2 млн пассажиров

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Лидером по пассажиропотоку стал Московский вокзал (1,8 млн человек).

Вокзальные комплексы Петербурга обслужили 5,2 млн человек в январе и феврале. Об этом рассказали в ОЖД 20 марта. 

Вокзалами воспользовались свыше 1,5 млн пассажиров дальнего следования, более 3,7 млн – пригородного сообщения. Лидером по пассажиропотоку стал Московский вокзал (1,8 млн человек). Следующие – Балтийский вокзал (1,3 млн пассажиров), Финляндский вокзал (1,2 млн человек), Витебский вокзал (719,2 тыс. пассажиров) и Ладожский вокзал (341,1 тыс. человек). 

Ранее на Piter.TV: за два месяца по ОЖД перевезли почти 2 тыс. животных без владельцев. 

Фото: Piter.TV 

Теги: вокзалы петербурга, пассажиры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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