Между Петербургом и Кипром возобновилось авиасообщение

Перелеты станут регулярными с 8 января.

В пятницу, 25 декабря, в Пулково прибыл первый рейс "Ларнака-Санкт-Петербург-Ларнака". Перелет был выполнен самолетом авиакомпании Cyprus Airways. Об этом сообщила пресс-служба УК городского аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы" .

Отметим, что регулярные рейсы между двумя странами запустят 8 января. Улететь из Ларнаки в Петербург на судне Airbus A319 можно будет каждый четверг в 7:00. Прибытие в город на Неве в таком случае состоится в 12:50. Вылет в обратную сторону будет происходить в 13:50 с посадкой в столице Кипра в 17:30.

Добавим, что Cyprus Airways осуществляла авиасообщение сообщение между островом и нашей страной вплоть до ноября 2018 года.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге утвердили цены на проезд в 2021 году.

Фото: Piter.TV