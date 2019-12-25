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Между Исаакиевским собором и Новой Голландией появится музыкальная зона
Сегодня, 22:40
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smirenny

Между Исаакиевским собором и Новой Голландией появится музыкальная зона

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Администрация Петербурга уверена, что Почтовый квартал станет любимым местом горожан.

Смольный и "Почта России" подписали соглашение, в рамках которого обустроят историческую территорию. 

В Почтовом квартале также отремонтируют здания. В администрации города уверены, что новое общественное пространство станет любимым местом для петербуржцев. Отмечается, что между Исаакиевским собором и Новой Голландией, появится музыкальная зона. За нее будет отвечать художественный руководитель Мариинского театра. Подробностей об объекте пока нет. 

Ранее мы писали, что в Петербурге появится общественное пространство со скалодромом.

Фото: Почта России / Вконтакте

Теги: общественное пространство, почтовый квартал
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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