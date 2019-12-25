Администрация Петербурга уверена, что Почтовый квартал станет любимым местом горожан.

Смольный и "Почта России" подписали соглашение, в рамках которого обустроят историческую территорию.

В Почтовом квартале также отремонтируют здания. В администрации города уверены, что новое общественное пространство станет любимым местом для петербуржцев. Отмечается, что между Исаакиевским собором и Новой Голландией, появится музыкальная зона. За нее будет отвечать художественный руководитель Мариинского театра. Подробностей об объекте пока нет.

Ранее мы писали, что в Петербурге появится общественное пространство со скалодромом.

Фото: Почта России / Вконтакте