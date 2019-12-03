В Петербурге появится общественное пространство со скалодромом

Пространство планируют открыть к концу 2022 года.

Во вторник, 11 августа, стало известно, что к концу 2022 года на берегу Финского залива появится новое общественное пространство со скалодромом. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Пространство обустроят в Красносельском районе. В уже созданную рабочую группу вошли не только представители администрации района, но и инициативные жители. Отмечается, что на берегу сделают несколько зон: прогулочная и спортивная. Петербуржцы смогут играть в волейбол, баскетбол, в пространстве также обустроят скалодром.

Сообщается, что первый этап реализации начнется в 2021 году, а заключительный – в 2022 году.

Ранее мы писали, что в Петербурге жители сами определили объекты для благоустройства.

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