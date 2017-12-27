В "Метрострое" прокомментировали прогулку диггеров по строящейся станции "Проспект Славы"

Строители петербургского метро не понимают, как диггеры проникли на территорию их объекта.

В компании "Метрострой" прокомментировали нашумевшее видео, снятое диггерами на стройке станции "Проспект Славы". Напомним, что пара искателей приключений беспрепятственно проникла в подземку, и устроила прогулку по строящемуся "Фрунзенскому диаметру". Итогом их вылазки стало 15-минутное видео, набирающее популярность в Интернете.

В "Метрострое" признали, что существующая охрана не может защитить недостроенные станции на 100%. Однако по факту данного ЧП компания проведет внутреннюю проверку. Об этом сообщают журналисты "Петербургского дневника". Издание разместило официальный комментарий "Метростроя". В организации обещают найти "щель" и не допустить диггеров в подземку в дальнейшем.

"Охрана не способна справиться со всеми желающими посмотреть на станции, которые скоро откроются. Мы ищем, откуда они проникнули на станцию и проводим разъяснительную работу, потому что это может быть небезопасно. Ущерба от проникновения мы не зарегистрировали", - разъяснили строители.

Ранее мы писали, что появилось видео приключений диггеров на строящейся станции "Проспект Славы".

Видео: YouTube