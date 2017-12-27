Появилось видео приключений диггеров на строящейся станции "Проспект Славы"

В YouTube появилось 15-минутное видео, снятое любителями подземных приключений на строящемся Фрунзенском радио петербургского метро.

Петербургские диггеры первыми увидели строящуюся станцию метро "Проспект Славы" и соседние объекты "Фрунзенского радиуса". Команда Urban Dreams сняла и выложила в YouTube 15-минутный ролик о своем нелегальном путешествии в городскую подземку. В кадр попало немало интересных объектов: от смонтированных эскалаторов до шахты метрополитена. Ролик был опубликован 22 января 2018, а значит, с его помощью можно увидеть наиболее свежие результаты работы метростроевцев Петербурга. Заметим, что за все время ночного путешествия диггеры так и не были задержаны сотрудниками метрополитена. Лишь ближе к финалу записи их заметил монтер, от которого ютуберы смогли оторваться.

В самом начале автор видео проникает на объект при помощи "смекалки и разводного ключа". Он легко справляется с замком на "синем заборе" вокруг стройки. Затем пара диггеров незамеченной проникает через основную группу входа в подземку. Они снимают будущий кассовый зал и вестибюль "Проспекта Славы". При этом авторы ролика несколько раз оговариваются, что у них нет карты объекта или четкого маршрута. Молодые люди импровизируют и даже рискуют своими жизнями, передвигаясь по сложным железобетонным конструкциям. Правда, все это время на диггерах надеты каски и форма строителей метрополитена.

Затем они проводят настоящую ревизию строящихся объектов. В большинстве комментариев ведущий влога хвалит результаты работы строителей. Например, он признается, что не ожидал увидеть смонтированные эскалаторные системы. А на деле "разведчики" даже смогли потрогать и снять крупным планом шестеренки гигантского механизма. Диггер также отмечает чистоту и порядок на стройке. Изюминкой видео стал проход парней по будущей платформе станции и спуск на рельсы метро.

Финал видео был подзвучен сиреной. Когда сотрудники подземки заметили диггеров, на объекте объявили тревогу. Однако ловкие исследователи подземных пространств успели скрыться от погони.

Видео: YouTube, Urban Dreams