В доме на 9-ой Советской жилец проплыл на лодке по подвалу

В Центральном районе местный житель решил привлечь внимание общественности, проплыв на надувной лодке по затопленному подвалу.

Как сообщают " Невские новости ", днем 21 января петербуржец из Центрального района заснял на видео “водную прогулку” в подвале собственного дома. Выяснилось, что инцидент произошел в доме номер 9 корпус 30 по 9-ой Советской улице. Таким способом гражданин хотел привлечь внимание властей к затопленному зданию.

По словам местных жителей, они не раз обращались в соответствующие органы власти, однако, решение проблемы не было найдено. От влаги страдает не один дом в округе.

Также отмечается, что глубина воды составляет больше полутора метров. По территории спокойно можно перемещаться на надувном плавательном средстве.