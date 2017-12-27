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Новости Картина дня
Вчера, 16:40
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lesjasap
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В доме на 9-ой Советской жилец проплыл на лодке по подвалу

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В Центральном районе местный житель решил привлечь внимание общественности, проплыв на надувной лодке по затопленному подвалу.

Как сообщают "Невские новости",  днем 21 января петербуржец из Центрального района заснял на видео “водную прогулку”  в подвале собственного дома. Выяснилось, что инцидент произошел в доме номер 9 корпус 30 по 9-ой Советской улице. Таким способом гражданин хотел привлечь внимание властей к затопленному зданию. 
 
По словам местных жителей, они не раз обращались в соответствующие органы власти, однако, решение проблемы не было найдено. От влаги страдает не один дом в округе. 
 
Также отмечается, что глубина воды составляет больше полутора метров. По территории спокойно можно перемещаться на надувном плавательном средстве.
 
Видео: Вконтакте/ Невские новости
Теги: 9-ая советская улица , наводнение , надувная лодка , подвал , потоп , центральный район
Категории: Новости СПб Картина дня

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