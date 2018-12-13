Петербуржец обвинил метростроевца в изнасиловании 11-летней девочки

Мужчина заявил, что ребенка насиловали полмесяца в квартире в Парголово.

Вечером 6 мая в 14-е отделение полиции Петербурга обратился 43-летний безработный житель Купчино и заявил, что его 11-летнюю дочь изнасиловал 38-летний сотрудник компании ОАО "Метрострой". Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, его дочь подвергалась насилию в период с 13 апреля по 5 мая в квартире в Парголово. Подозреваемый был задержан по месту проживания.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетней". Ведется расследование. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

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Фото: Piter.TV