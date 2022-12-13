На зелёной ветке подходит к концу монтаж метростроительного щита "Надежда"

Комплекс поможет провести линию к будущей станции "Планерная".

Специалисты почти завершили работы по сборке метропроходческого щита "Надежда", который будет использован для проведения зелёной ветки петербургской подземки к будущей станции "Планерная". Об ходе работ рассказала пресс-служба АО "Метрострой Северной Столицы".

Мероприятия проходят в стартовом котловане, расположенном на Туристской улице. Метростроевцы также успели смонтировать 2 технологические тележки, третья скоро также будет готова и опущена в тоннель.

Поставки запчастей для "Надежды" проходят строго по графику, поэтому задержек в создании комплекса нет. Щит преодолеет 4,6 тыс. м и будет монтировать около 6-7 колец за сутки. Отметим, что с помощью комплекса был возведён Фрунзенский радиус и проведено продолжение зелёную ветки метро до станции "Беговая".

Ранее мы сообщили о том, что "Метрострой" объявит новый конкурс на проектирование коричневой ветки метро до конца марта.

Фото: пресс-служба МСС