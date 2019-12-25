Метростроители завершили проходку тоннеля до границы станции "Казаковская"

До нового года рабочим предстоит пройти участок среднего станционного тоннеля длиной 15 метров.

Петербургские метростроители закончили проходку тоннеля тягово-понизительной подстанции, выйдя на границу станции "Казаковская" ("Юго-Западная". Об этом 26 октября рассказали в официальной группе "Метростроя" "ВКонтакте".

Важный процесс завершился установкой кольца №94 на шахте №842. Впереди у рабочих проходка еще 19 колец среднего станционного тоннеля, до нового года строителям нужно пройти участок этого тоннеля длиной 15 метров. После этого в нем смонтируют станционный тюбингоукладчик, который позволит делать проходку основной части тоннеля. Отмечается, что отгрузка разработанного грунта поначалу будет ручной из-за стесненных условий на станции, а значит работы немного замедлятся. После монтажа десяти колец на смену рукам рабочих придет породо-погрузочная машина, которая ускорит темпы строительства.

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Фото: Метрострой. История петербургского метро / "ВКонтакте"