Судебные приставы помогли метростроителям получить зарплату за июнь и июль

С ЗАО "Тоннельный отряд-3" взыскали 44 млн рублей.

Сотрудники ЗАО "Тоннельный отряд-3", которые занимаются строительством метро, получили заработную плату за июнь и июль 2019. Судебные приставы Красногвардейского района взыскали с организации задолженность перед работниками в 44 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Петербургу.

В Полюстровский отдел Управления службы судебных приставов поступило 509 удостоверений Комиссии по трудовым спорам на общую сумму более 27 миллионов рублей по задолженности за июнь и 282 удостоверения на сумму более 17 миллионов по долгу за июль.

ЗАО "Тоннельный отряд-3" пришлось выплатить зарплату метростроителям в принудительном порядке, так как добровольно в организации этого не сделали. Полученную сумму распределили между взыскателями.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на "Яндекс.Картах" отметили новые станции Фрунзенского радиуса.

Фото: Piter.TV