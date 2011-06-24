Метрополитену Петербурга не хватает двух депо для стабильной работы линий

Руководство метрополитена заявило о дефиците эксплуатационных депо в городе.

Петербургскому метрополитену требуется не менее двух дополнительных эксплуатационных депо для полноценного обслуживания поездов. Об этом сообщил глава предприятия Евгений Козин, передаёт пресс-служба метрополитена.

По словам Козина, в настоящее время депо "Московское" обслуживает составы "оранжевой" линии, хотя находится на "синей". Такое распределение создаёт логистические сложности и увеличивает нагрузку на персонал.

Руководитель подчеркнул, что часть поездов "Балтийской" линии будет закреплена за "синей", где основное обслуживание возьмёт на себя депо "Выборгское". Дополнительные работы по техническому обслуживанию будут выполняться на территории "Московского" депо.

Козин также отметил, что срок службы подвижного состава нового поколения составляет 40 лет.

Фото: пресс-служба Петербургского метрополитена