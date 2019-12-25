Метрополитен примет участие в проверке системы центрального оповещения

Проверка будет длиться 7 минут.

В следующую среду, 3 марта, в метрополитене Петербурга будет проводиться комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы центрального оповещения. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба городской подземки.

В метро включат оконечные средства оповещения и проверочные сигналы. Трансляция специальных текстов на станциях будет проводиться с 10:37 до 10:44. Из них пассажиры смогут узнать о порядке оповещения населении в случае чрезвычайных ситуаций.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в 2022 в метро Петербурга появятся инновационные вагоны с USB-розетками и разным освещением. Они будут курсировать по "красной" ветке.

Фото: Piter.TV