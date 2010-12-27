Метрополитен оштрафовали за незаконный ремонт фасада на "Владимирской"

Петербургский суд наказал компанию штрафом в сто тысяч рублей.

В Куйбышевском районном суде привлекли ГУП "Петербургский метрополитен" к ответственности за раскрашенный фасад здания у станции метро "Владимирская". Теперь руководству придется выплатить административный штраф в размере ста тысяч рублей.

По информации от следствия, 22 октября у объекта окрасили цоколь и есть рустов. Официального разрешения на проведение работ выдано не было. В результате ГУП привлекли по статье за нарушение требований к охране объектов культурного наследия, так как именно "Петербургский метрополитен" занимается хозяйственным ведением здания. Данное обязательство подписано еще в 2014 году.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Туристская" станция метро переименована в "Богатырскую".

Фото: Piter.tv