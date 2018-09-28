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"Туристская" станция метро переименована в "Богатырскую"
Сегодня, 6:45
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lesjasap

"Туристская" станция метро переименована в "Богатырскую"

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Переименование связано с изменением в расположении станции.

В Смольном переименовали проектируемую станцию метро "Туристская" в "Богатырскую". Соответствующее постановление подписано в администрации города днем 18 марта. На данный момент известно, что чиновники планируют отказаться и от наименований "Зоопарк" и "Планерная".

Причиной изменений стало расположение строящихся объектов. "Богатырскую" перенесли немного севернее от перекрестка Богатырского проспекта и Туристской улицы. Раньше станция должна была появиться на пересечении Туристской и Оптиков.

Изменения коснутся и "Шуваловского проспекта". Он будет размещен не на северо-западе, между улицей Шаврова и проспекта Авиаконструкторов, а немного восточнее, на участке между Шуваловским и Комендантским проспектом.

Фото: Piter.tv

Местоположение на карте:

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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