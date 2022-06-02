"Владимирская" закрыта для входа и выхода

UPD: Станция "Владимирская" работает в обычном режиме с 15:55.

Станцию метро "Владимирская" закрыли на вход и выход для пассажиров 17 марта. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале петербургской подземки в 15:36.

В метрополитене пассажирам предлагают пользоваться "Достоевской". О причинах закрытия на данный момент ничего не известно.

UPD: Станция "Владимирская" работает в обычном режиме с 15:55.

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Фото: Piter.tv