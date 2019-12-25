В Петербурге метрополитен на майские праздники закроет два наземных вестибюля

Метрополитен Петербурга на период длинных майских праздников меняет режим работы вестибюлей двух станций на оранжевой ветке. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".
Метрополитен с 1 по 10 мая будет работать по графику выходного дня. В эти дни наземные вестибюли станций "Достоевская" и "Площадь Александра Невского – 2" будут закрыты на вход и выход.
Ранее стало известно, что Смольному не хватает средств города на строительство метро. Нужно брать кредит.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Гоpячие и кpаcивыe девушки xотят oбщeния и сekcа, они лeгкoдоcтyпны и ждyт тeбя, нe yпyсти cвoй шaнc ----- https://s4.lv/sekis