В Петербурге метрополитен на майские праздники закроет два наземных вестибюля

Метрополитен с 1 по 10 мая будет работать по графику выходного дня.

Метрополитен Петербурга на период длинных майских праздников меняет режим работы вестибюлей двух станций на оранжевой ветке. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".

Метрополитен с 1 по 10 мая будет работать по графику выходного дня. В эти дни наземные вестибюли станций "Достоевская" и "Площадь Александра Невского – 2" будут закрыты на вход и выход.

Ранее стало известно, что Смольному не хватает средств города на строительство метро. Нужно брать кредит.

Фото: Piter.tv