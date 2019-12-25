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В Петербурге метрополитен на майские праздники закроет два наземных вестибюля
Сегодня, 15:45
148
nastya960

В Петербурге метрополитен на майские праздники закроет два наземных вестибюля

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Метрополитен с 1 по 10 мая будет работать по графику выходного дня.

Метрополитен Петербурга на период длинных майских праздников меняет режим работы вестибюлей двух станций на оранжевой ветке. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".

Метрополитен с 1 по 10 мая будет работать по графику выходного дня. В эти дни наземные вестибюли станций "Достоевская" и "Площадь Александра Невского – 2" будут закрыты на вход и выход.

Ранее стало известно, что Смольному не хватает средств города на строительство метро. Нужно брать кредит.

Фото: Piter.tv

Теги: майские праздники, метрополитен
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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Фокин Сергей
Сегодня 17:40

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