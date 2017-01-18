Метрополитен Петербурга выпустил комикс про болельщиков "Зенита"

"Победу в матче с москвичами друзья в подземке отмечали".

Петербургская подземка не оставляет попытки призвать жителей и гостей города не забывать личные вещи в вестибюлях и вагонах метро. 30 января в сети появилась новая серия о "забывашках".

Героями нового комикса стали знаменитые персонажи – футбольные болельщики. "Зенитовцы" так радовались победе своей команды над москвичами, что забыли убрать за собой бутылки. А они тоже относятся к предметам, на которые обращают внимание сотрудники полиции.

Напомним, это уже пятый комикс метрополитена, который они разработали вместе с петербургским художником Ильей Тихомировым. Предыдущие мини истории о пассажирах подземки вы можете посмотреть здесь.