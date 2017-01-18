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Метрополитен Петербурга выпустил комикс про болельщиков "Зенита"
Вчера, 16:28
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nadiputintseva
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Метрополитен Петербурга выпустил комикс про болельщиков "Зенита"

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"Победу в матче с москвичами друзья в подземке отмечали".

Петербургская подземка не оставляет попытки призвать жителей и гостей города не забывать личные вещи в вестибюлях и вагонах метро.  30 января в сети появилась новая серия о "забывашках".

Героями нового комикса стали знаменитые персонажи – футбольные болельщики. "Зенитовцы" так радовались победе своей команды над москвичами, что забыли убрать за собой бутылки. А они тоже относятся к предметам, на которые обращают внимание сотрудники полиции. 

Напомним, это уже пятый комикс метрополитена, который они разработали вместе с петербургским художником Ильей Тихомировым. Предыдущие мини истории о пассажирах подземки вы можете посмотреть здесь. 

Теги: комиксы метро , метрополитен спб , новости спб
Категории: Новости СПб

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