На станции "Лиговский проспект" петербуржцам раздадут печенье с пожеланием добра

Петербургский метрополитен приглашает петербуржцев принять участие в акции "День весеннего равноденствия". Об этом сообщает пресс-служба подземки.
Так в четверг, 21 марта, на станции метро "Лиговский проспект" будет выступать известный фольклорно-музыкальный коллектив "Ива Нова".
В качестве бонуса, друзья, мы будем раздавать печенье с пожеланиями добра, солнца и тепла.
пресс-служба подземки
Петербуржцев и гостей города приглашают присоединиться к акции в 10:00.
Ранее в петербургском метро рассказали о "световом явлении" на станции Проспект Большевиков .
Фото: pixabay
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