На станции "Лиговский проспект" петербуржцам раздадут печенье с пожеланием добра

Также в день весеннего равноденствия перед пассажирами подземки выступит известный фольклорно-музыкальный коллектив "Ива Нова".

Петербургский метрополитен приглашает петербуржцев принять участие в акции "День весеннего равноденствия". Об этом сообщает пресс-служба подземки.

Так в четверг, 21 марта, на станции метро "Лиговский проспект" будет выступать известный фольклорно-музыкальный коллектив "Ива Нова".

В качестве бонуса, друзья, мы будем раздавать печенье с пожеланиями добра, солнца и тепла. пресс-служба подземки

Петербуржцев и гостей города приглашают присоединиться к акции в 10:00.

Ранее в петербургском метро рассказали о "световом явлении" на станции Проспект Большевиков .

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