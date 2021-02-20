Метрополитен Петербурга показал ход работ на "Маяковской"

После ремонта вход будет осуществляться только с Невского проспекта, а выход будет на улицу Марата.

Пресс-служба петербургского метрополитена поделилась кадрами с капитального ремонта в вестибюле и наклонном ходу станции "Маяковская". Работы начались 10 января 2021 года.

По словам начальника производственного отдела службы инфраструктурных программ ГУП "Петербургский метрополитен" Алексея Мичурина, прежде всего ремонт необходим наклонному ходу, вестибюль мог бы еще и "постоять". Специалисты стараются на время ремонта привести в порядок как можно больше объектов станции, чтобы затем не закрывать ее еще раз.

Ремонт продлится 11 месяцев. На это время пассажирам придется пользоваться вестибюлями станции "Площадь Восстания".

Видео: пресс-служба петербургского метрополитена