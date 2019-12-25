Metronomy, SKYND и Daði Freyr не выступят на Stereoleto-2021

Однако исполнители обязательно выступят на фестивале в следующем году, по словам организаторов.

В этом году музыкант Daði Freyr, а также группы SKYND и Metronomy не выступят на фестивале STEREOLETO. Об этом сообщили в среду, 2 июня, организаторы мероприятия на странице в Facebook. Однако исполнители обязательно выступят на фестивале в следующем году, по словам организаторов.

Кроме того, из-за болезни в Россию с концертами не сможет приехать Daði Freyr.

К сожалению, в связи с пандемией и моей самоизоляцией я не смогу выступить в России. С нетерпением жду возможности сыграть для вас, – говорится в сообщении.

Однако жителям и гостям Северной столицы не стоит расстраиваться, ведь на фестивале в этом году выступят L"Imperatrice и Jessie Markin.

Ранее мы писали, что на петербургское Stereoleto можно будет добраться на теплоходе.

Фото: Piter.tv