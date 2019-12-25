Метро в Петербурге будут строить по московской схеме с субподрядчиками

Метро переводят на столичный образец.

В Санкт-Петербурге внедряют новую модель организации строительства метро по примеру Москвы, сообщает "Деловой Петербург".

Теперь реализация проектов будет идти через одного генерального подрядчика с привлечением нескольких субподрядчиков. Власти пояснили, что такая схема не обязательно ускорит темпы ввода новых станций.

В понедельник, 29 сентября, "Метрострой Северной столицы" подвёл итоги конкурса на строительство наклонных ходов для будущих станций коричневой линии. Речь идёт о тоннелях для эскалаторов на станциях "Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная". На участие поступила одна заявка.

Выбранный подрядчик займётся подготовительными работами — обустройством строительной площадки, возведением временного городка и обеспечением доступа к объекту.

