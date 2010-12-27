В метро рассказали о принципе работы новых электронных табло в вагонах

Петербургский метрополитен работает на упреждение и с учётом возможностей будущего.

В новых вагонах метро красным пунктиром показывается не расстояние между станциями, а длина этих линий ориентирована на перспективу. Если откроются новые станции, их без проблем смогут добавить на табло. Об этом сообщили в телеграм-канале "Метро. Повседневности".

Мы уже не раз говорили и, впрочем, не устанем повторять, что петербургский метрополитен работает на упреждение и с учётом возможностей будущего. "Метро. Повседневности"

Линейное табло имеет специальный модуль со световыми сигналами. Все действия на табло можно перепрограммировать и, если в будущем появятся новые линии, метрополитен сможет легко заменить информацию на табло. Для этого нужно задать новые параметры в системе и обновить наклейки с названиями.

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Фото: Piter.TV