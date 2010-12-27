На табло для остановок Смольный выделит 21 миллион рублей

В Петербург планируют закупить 80 приборов.

В 2019 Смольный выделит 21,6 миллиона рублей на закупку информационных табло для остановок. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на подведомственное городскому комитету по транспорту ГКУ "Организатор перевозок".

В Петербург планируют закупить 80 приборов. Первые табло на остановках общественного транспорта появились в 2015 году. На этих табло расположена информация о погоде, маршрутах, времени. Поставками оборудования занимались компании "Рикор-электроникс" и "Синертэк".

Однако, в августе 2018 года было принято решение демонтировать установленные табло (105 штук). К началу 2019 планировали снять еще 80 табло.

Фото: Общественный транспорт Зеленограда/ ВК