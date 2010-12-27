Строительство новых станций "фиолетовой" ветки подорожало на 4,2 млрд рублей

На создание трех станций метро Смольный увеличил бюджетные вливания.

Администрация Санкт-Петербурга выделит дополнительно еще 4,2 миллиарда рублей на строительство новых станций "фиолетовой" ветки метрополитена. Средства пойдут на создание "Дунайской", "Проспекта Славы", "Шушар". Решение уже одобрено Правительством города и в ближайшее время документ подпишет Полтавченко.

По сведениям от чиновников КРТИ, стоимость увеличена из-за подорожания строительных материалов и необходимого оборудования. Специалисты отметили, что также увеличились объемы производительности из-за изменений в законодательстве по транспортной безопасности.

Отметим, что частично деньги "Метрострой" получит в качестве аванса, остальное - после приемки работы. В общей сложности на выполнение госзаказа у подрядчика уйдет 33, 9 миллиарда рублей.

Напомним, что Вячеслав Макаров пригласил всех на крестный ход вместо заседания ЗакСа.

Фото: Piter.tv