Вячеслав Макаров пригласил всех на крестный ход вместо заседания ЗакСа

Внеочередное собрание ЗакСа заменило заседание, которое не состоится из-за Крестного хода в Петербурге.

ЗакС Петербурга отменил заседание, которое должно было состояться днем 12 сентября. Об этом заявил глава Комитета по законодательству Денис Четырбок. Депутаты решили, что целесообразнее будет посетить Крестный ход, который состоится в честь дня памяти святого Александра невского и пройдет по Невскому проспекту. В шествии примет участие губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко.

Завтра у нас день святого покровителя Петербурга города князя Александра Невского. Я всех приглашаю на этот великий православный праздник отметил спикер регионального парламента Вячеслав Макаров

Также депутат отметил, что из-за отмены штатного заседания, он имел полномочия созвать парламентариев на внеочередное собрание, которое состоялось днем 11 сентября.

Напомним, что оппозиция в ЗакСе требует срочной встречи с Полтавченко.

Видео: Piter.tv