Оппозиция в ЗакСе требует срочной встречи с Полтавченко

Депутаты хотят обсудить вопрос отказа властей от согласования митинга 16 сентября.

Оппозиционные фракции петербургского ЗаКса требуют срочной встречи с губернатором города георгием Полтавченко. Видеть главу города хотят представители пяти партий. Официальное письмо с просьбой о встрече подписано днем 11 сентября.

Депутаты хотят разъяснить вопрос с "отзывом согласования" относительно митинга, который должен был быть проведен 16 сентября. Повесткой акции является обсуждаемая реформа повышения пенсионного возраста. По мнению одного из инициаторов обращения - Бориса Вишневского, организаторы считают такое положение дел - издевательством.

Напомним, что в проведении митинга было отказано из-за коммунальной аварии на площади Ленина: там прорвало трубопровод.

Напомним, что ранее мы писали о том, что Вячеслав Макаров прокомментировал действия полиции на митинге 9 сентября.

Фото: Piter.tv