Вячеслав Макаров прокомментировал действия полиции на митинге 9 сентября

Парламентарий считает, что правоохранительные органы были вынуждены действовать жестко в условиях несанкционированной акции.

Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров одобрил действия правоохранительных органов в отношении митингующих 9 сентября. Парламентарий отметил, что оппозиционно настроенные активисты должен принять ответственность за травмы и повреждения на себя, так как они не остановились от идеи проведения акции протеста после отказа Смольного в согласовании.

Когда с властью пытаются говорить языком ультиматумов, кто несет ответственность? Можно говорить только о безответственном отношении организаторов. Это бессовестные люди, которые бросают под дубинки подростков заявил депутат

Макаров отметил, что собрание негодующих петербуржцев было "не митингом, а несанкционированной акцией". Он считает, что полицию необходимо поблагодарить за выполненную работу.

Фото: ЗакС