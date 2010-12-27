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Вячеслав Макаров прокомментировал действия полиции на митинге 9 сентября
Сегодня, 13:02
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lesjasap
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Вячеслав Макаров прокомментировал действия полиции на митинге 9 сентября

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Парламентарий считает, что правоохранительные органы были вынуждены действовать жестко в условиях несанкционированной акции.

Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров одобрил действия правоохранительных органов в отношении митингующих 9 сентября. Парламентарий отметил, что оппозиционно настроенные активисты должен принять ответственность за травмы и повреждения на себя, так как они не остановились от идеи проведения акции протеста после отказа Смольного в согласовании.

Когда с властью пытаются говорить языком ультиматумов, кто несет ответственность? Можно говорить только о безответственном отношении организаторов. Это бессовестные люди, которые бросают под дубинки подростков

заявил депутат

Макаров отметил, что собрание негодующих петербуржцев было "не митингом, а несанкционированной акцией". Он считает, что полицию необходимо поблагодарить за выполненную работу.

Фото: ЗакС

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Категории: Новости СПб Картина дня Лента новостей

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