Метро "Тетральная" откроется в Петербурге к 2025 году

Один из вестибюлей будет подземным, с выходом к Мариинскому театру.

Станцию "Театральная" введут в эксплуатацию в 2025 году, как сообщает пресс-служба городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Она относится к Лахтинско-правобережной (четвертой) линии метрополитена Санкт-Петербурга.

Первый этап строительства станции завершат во II квартале 2022 года: в него входит сооружение подземного павильона в основных конструкциях.

Второй этап завершится строительством наклонного хода и первого вестибюля станции на пересечении улиц Глинки и Декабристов.

Второй вестибюль будет расположен на Лермонтовском проспекте, 1/44.

Ранее мы сообщили, что вестибюль станции метро "Маяковская" закроется на капитальный ремонт в мае.

Фото: Pixabay