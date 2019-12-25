Метро "Тетральная" откроется в Петербурге к 2025 году

Станцию "Театральная" введут в эксплуатацию в 2025 году, как сообщает пресс-служба городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
Она относится к Лахтинско-правобережной (четвертой) линии метрополитена Санкт-Петербурга.
Первый этап строительства станции завершат во II квартале 2022 года: в него входит сооружение подземного павильона в основных конструкциях.
Второй этап завершится строительством наклонного хода и первого вестибюля станции на пересечении улиц Глинки и Декабристов.
Второй вестибюль будет расположен на Лермонтовском проспекте, 1/44.
Ранее мы сообщили, что вестибюль станции метро "Маяковская" закроется на капитальный ремонт в мае.
Фото: Pixabay
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