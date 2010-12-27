Метро "Петроградская" закрыта из-за подозрительный предмет

Пресс-служба сообщила о закрытии станции метро "Петроградская".

Уже четвертую станцию закрыли на вход и выход в среду, 13 сентября. В 16.54 стала недоступна для пассажиров станция "Петроградская". В пресс-службе метрополитена сообщают, что причина в бесхозном предмете. При этом на проверку все еще закрыта "Владимирская" и переход на "Достоевскую".

Поезда проезжают станцию без остановок. Пассажиры дожидаются открытия у входов в наземные вестибюли. Добраться куда-то на петроградке можно через "Горьковскую", "Чкаловскую" и "Спортивную".

ОБНОВЛЕНИЕ. "Петроградскую" открыли в 17.27. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было. В пакете лежала обувь.

Возможно, эвакуация метрополитена как-то связана с анонимными звонками. С 10 сентября по всей России эвакуируют ТРК, учебные заведения и вокзалы. Массовые эвакуации дошли до Москвы: фото и видео. Но инфомрации о том, что закрытие станций метро как-то с этим связаны пока нет.