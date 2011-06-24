  1. Главная
Метро Петербурга готовят к крупным работам в тупике за станцией "Удельная"
Сегодня, 21:30
Подрядчика ищут для укрепления перегонного тоннеля Удельная Озерки в метро.

В Санкт-Петербурге объявлен поиск подрядчика для проведения работ в тупике за станцией метро "Удельная", сообщает 78.ru. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры объявил поиск подрядной организации для проведения защитных работ в действующих тоннелях метрополитена за станцией "Удельная".

Работы запланированы с 15 января по 15 октября 2026 года. Их цель — предотвращение аварийной ситуации и подтопления в тупике, входящем в состав перегонного тоннеля "Удельная" — "Озерки".

Проект предусматривает установку сооружения для защиты металлоконструкции на все сечение воздухоподающего тоннеля. Также специалисты выполнят нагнетание гидроизоляционных составов за обделку и демонтаж неиспользуемых линий и кабелей связи.

Фото: Piter.TV 

