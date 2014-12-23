Метро Петербурга готовят к капремонту станции Гражданский проспект

В Петербурге ищут подрядчика для масштабного обновления вестибюля метро.

Петербургский метрополитен объявил конкурс на проектирование капитального ремонта вестибюля и наклонного хода станции "Гражданский проспект", сообщает пресс-служба предприятия.

Максимальная стоимость контракта составляет 94 млн руб., срок выполнения работ — до 17 января 2028 года. Планируется ремонт вестибюля, машинного зала, натяжной камеры и камеры станционного затвора, а также восстановление строительных конструкций наклонного хода и замена устаревших эскалаторов 4х4.

Проект предусматривает восстановление исторического облика витражей, интерьеров и потолка кассового зала, обновление освещения и замену букв названия станции в соответствии с оригинальными чертежами.

