Метро "Автово" закрыли на вход и выход

Станцию метрополитена "Автово" закрыли на вход и выход из-за бесхозного предмета.

Персс-служба метрополитена сообщает, что на вход и выход закрыли станцию метро "Автово". Эвакуировать вестибюли начали в 15.48. Причина в бесхозном предмете. Поезда преозжают станцию без остановок. О закрытии станции объявляют по громкой связи в вестибюлях и переходах подземки.

Часть пассаижров дожидается открытия на соседних станциях или у входа. Так как рядом с "Автово" асположен достаточно большой транспортный узел наземного транспорта. то закрытие ощутимо отражается на большом количестве человек.

Ранее Piter.tv передавал, что метро "Пионерская" снова закрывали на десятиминутную проверку. Также сегодня Московский вокзал эвакуировали из-за угрозы взрыва.