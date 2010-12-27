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Метро "Пионерская" снова закрывали на десятиминутную проверку
Сегодня, 13:15
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Asyaromanenkova
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Метро "Пионерская" снова закрывали на десятиминутную проверку

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Станцию метро "Пионерская" снова закрывали на быструю проверку.

Станцию метро "Пионерская" второй раз за вторник, 17 октября, закрыли. Причина снова так же - бесхозный предмет. Как уточняет пресс-служба метрополитена, вестибюль начали эвакуировать в 13.06.

К стачтью, пассажирам не пришлось долго ждать открытия. Уже в 13.14 станцию открыли. В итоге подземку проверяли меньше десяти минут. Никаких опасных предметов на станции не обнаружили.

Первый раз станцию закрыли в 09.38. Несмотря на то, что проверка продлилась всего десять минут, это успело помешать людям. Так как это происходило в утренний час пик. Уже в 09.48 станцию открыли.

Фото: ВКонтакте / ДТП и Чп Санкт-Петербург

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Теги: метро спб , новости спб , происшествия спб
Категории: Происшествия

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