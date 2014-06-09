Метод сравнительного анализа для определения нормативов ТКО выбрали десять регионов РФ

Как отметил директор РЭО Денис Буцаев, нормативы накопления ТКО уже определены в Пермском крае и Оренбургской области.

Российский экологический оператор (РЭО) получил материалы от десяти регионов страны, которые выбрали метод сравнительного анализа для определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). В качестве альтернативы субъекты могут выбрать метод измерения количества отходов. Об этом сообщил телеканал "360".

Как отметил директор РЭО Денис Буцаев, нормативы накопления ТКО уже определены в Пермском крае и Оренбургской области. Остальные регионы планируют установить нормативы в отношении отдельных категорий потребителей с применением метода сравнительного анализа.

В РЭО уточнили, что при выборе метода измерения количества отходов руководству региона нужно провести замеры отходов на протяжении 12 месяцев.

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