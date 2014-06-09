Метод сравнительного анализа для определения нормативов ТКО выбрали десять регионов РФ

Российский экологический оператор (РЭО) получил материалы от десяти регионов страны, которые выбрали метод сравнительного анализа для определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). В качестве альтернативы субъекты могут выбрать метод измерения количества отходов. Об этом сообщил телеканал "360".
Как отметил директор РЭО Денис Буцаев, нормативы накопления ТКО уже определены в Пермском крае и Оренбургской области. Остальные регионы планируют установить нормативы в отношении отдельных категорий потребителей с применением метода сравнительного анализа.
В РЭО уточнили, что при выборе метода измерения количества отходов руководству региона нужно провести замеры отходов на протяжении 12 месяцев.
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Фото: Pxhere
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