Участие в конкурсе "Разделяй за классную экоэкскурсию" приняли более тысячи человек

Самое большое число отходов собрала команда Центра развития творчества детей и юношества "Контакт" из Тюмени.

Участие в конкурсе "Разделяй за классную экоэкскурсию" Всероссийского проекта по формированию культуры обращения с отходами "ЭкоХод" приняли свыше тысячи человек в составе 49 команд. По данным телеканала "360", итоги конкурса подвели 17 ноября в ходе Всероссийского экологического фестиваля детей и молодежи "Земле жить!".

В ходе состязаний участники собирали макулатуру, текстиль и пластик. Последнего материала удалось направить на переработку в размере более 500 кг. Самое большое число отходов собрала команда Центра развития творчества детей и юношества "Контакт" из Тюмени.

Также активно проявили себя участники из Смоленска, Тверской области, Амурской области, Краснодарского края, Республики Алтай, Луганской Народной республики, Омской области.

Ранее общественник не одобрил онлайн-продажу самозанятыми чужих товаров.

Фото: РЭО